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В Туркменистане с начала года добыто 2,12 млн тонн нефти

CentralAsia (TM) -  За 7 месяцев 2022 года по Государственному концерну Türkmennebit из промышленно осваиваемых скважин добыто порядка 2 миллиона 123 тысячи тонн нефти. Намеченный на этот период план выполнен на 101,1%, сообщает электронная газета Nebit-gaz.

Было отмечено, что управление буровых работ компании располагает техникой, которая позволяет осуществлять проходку глубиной до 7 километров.

Это позволило успешно завершить буровые работы и ввести в строй 5 эксплуатационных скважин.

В январе-июле были пробурены скважины на месторождениях Узынада, Кеймир, Экерем, Демиргазык и Готурдепе, расположенные в Балканском велаяте Туркменистана.

В середине июля концерну Türkmennebit приступил к бурению сверхглубокой скважины 7,3 тысяч метров в туркменском секторе Каспия на площади Узынада с целью расширения ее границ.

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