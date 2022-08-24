В Туркменистане с начала года добыто 2,12 млн тонн нефти

- Туркменистан, экономика
- 16:30, 24 августа 2022
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CentralAsia (TM) - За 7 месяцев 2022 года по Государственному концерну Türkmennebit из промышленно осваиваемых скважин добыто порядка 2 миллиона 123 тысячи тонн нефти. Намеченный на этот период план выполнен на 101,1%, сообщает электронная газета Nebit-gaz.
Было отмечено, что управление буровых работ компании располагает техникой, которая позволяет осуществлять проходку глубиной до 7 километров.
Это позволило успешно завершить буровые работы и ввести в строй 5 эксплуатационных скважин.
В январе-июле были пробурены скважины на месторождениях Узынада, Кеймир, Экерем, Демиргазык и Готурдепе, расположенные в Балканском велаяте Туркменистана.
В середине июля концерну Türkmennebit приступил к бурению сверхглубокой скважины 7,3 тысяч метров в туркменском секторе Каспия на площади Узынада с целью расширения ее границ.