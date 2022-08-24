Министры обороны стран ШОС возложили цветы к монументу «Ода стойкости» в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Главы оборонных ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества возложили цветы к монументу «Ода стойкости» в столице Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РУз.

Мемориальный комплекс «Ода стойкости» в Ташкенте возведен в память погибших в Великой Отечественной войне узбекистанцев.

Церемония прошла в Парке Победы, созданном по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Гости также посетили музей Славы, где ознакомились с вкладом жителей Узбекистана в Великую Победу над фашизмом.

После этого участники церемонии отправились на совещание министров обороны государств - членов ШОС. Во встрече примут участие военные делегации России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Беларуси как страны наблюдателя при ШОС.