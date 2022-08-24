Министры обороны стран ШОС возложили цветы к монументу «Ода стойкости» в Ташкенте

- Узбекистан, общество
- 16:37, 24 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Главы оборонных ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества возложили цветы к монументу «Ода стойкости» в столице Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РУз.
Мемориальный комплекс «Ода стойкости» в Ташкенте возведен в память погибших в Великой Отечественной войне узбекистанцев.
Церемония прошла в Парке Победы, созданном по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Гости также посетили музей Славы, где ознакомились с вкладом жителей Узбекистана в Великую Победу над фашизмом.
После этого участники церемонии отправились на совещание министров обороны государств - членов ШОС. Во встрече примут участие военные делегации России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Беларуси как страны наблюдателя при ШОС.