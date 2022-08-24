Российские расчеты ПВО в Таджикистане отразили ночную атаку крылатых ракет условного противника

CentralAsia (TJ) - Подразделение противовоздушной обороны дислоцированной в Таджикистане 201-й российской военной базы отработало отражение возможных атак крылатых ракет в воздушном пространстве Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны России.

По данным пресс-службы, системой противовоздушной обороны С-300ПС были выполнены электронные пуски ракет. Отработано уничтожение крылатых ракет условного противника, выпущенных по объектам 201-й базы.

«В ходе тренировки по охране воздушного пространства Центрально-Азиатского региона дежурные силы обнаружили высокоскоростные цели противника», - говорится в сообщении.

По сценарию учения был произведен захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения.

Российские военные также отработали нормативы по перезарядке систем С-300ПС ракетами, а подразделения охраны и обороны - аспекты отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции.

201-я РВБ в Таджикистане - крупнейший военный объект России за ее пределами, который входит в Центральный военный округ. База располагается в Душанбе и Бохтаре, а в состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи, а также разведывательные подразделения.

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