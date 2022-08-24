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Россия повысила готовность своих баз в Кыргызстане и Таджикистане, - Сергей Шойгу

CentralAsia (TJ) -  Россия на фоне ситуации в Афганистане повышает боевую готовность своих военных баз в Кыргызстане и Таджикистане, а также других сил реагирования на кризисные ситуации, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Шойгу заявил об этом, на совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, передает Минобороны РФ. Он отметил, что в Афганистане, где активизируются международные террористические организации ИГИЛ и «Аль-Каида» ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность.

«Россия приветствует любые международные инициативы по афганскому урегулированию и одновременно принимает меры по обеспечению безопасности в Центральноазиатском регионе», — рассказал Шойгу.

Она также рассказал, что по линии ОДКБ в Таджикистане пройдет серия маневров. В 2023 году на территории России пройдет совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС «Мирная миссия — 2023».

Отметив, что «поддержание мира и безопасности неизменно остается ключевым приоритетом» ШОС, Шойгу предложил сосредоточиться на следующих задачах:

  • развивать в рамках ШОС механизм оперативного обмена информацией в сфере военной безопасности;
  • повышать эффективность потенциала Организации по военной линии, поручить экспертной рабочей группе при Совете министров обороны ШОС подготовку предложений по перспективным направлениям взаимодействия – таких как борьба с беспилотниками, информационная и биологическая безопасность;
  • совершенствовать подготовку войск и практику совместных учений, отрабатывать новые способы противодействия незаконным вооруженным формированиям.
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