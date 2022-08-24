В Британии допустили ужесточение визового режима с Россией

CentralAsia (CA) - Великобритания может ужесточить визовый режим с Россией, заявил в эфире радио Би-би-си министр обороны королевства Бен Уоллес. Он, однако, усомнился в возможности полного запрета на въезд российских туристов.

«Я не уверен, что абсолютный запрет — это правильный путь», — сказал Уоллес (цитата по Politico).

МИД России в мае рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Великобританию и оформления виз этой страны из-за «недружественного курса» Лондона и во избежание «возможных проблем». В ведомстве также сообщили о «многочисленных жалобах» россиян на трудности с получением визы в Великобританию.

После начала военной операции на Украине несколько стран (прибалтийские государства, Чехия, Словакия, Бельгия, Нидерланды, Дания) приостановили выдачу виз российским гражданам. В августе президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны полностью закрыть въезд для россиян, чтобы они жили «в своем собственном мире, пока не изменят свою философию». По мнению Зеленского, можно «призвать к ответственности все население» России, изолировав его, — «это единственный способ повлиять» на президента Владимира Путина.

Несколько западных государств уже поддержали эту идею. Первой выступила Эстония: премьер-министр Кая Каллас заявила, что посещение Европы — «привилегия, а не право». 24 августа она сказала, что туристы из России угрожают безопасности Эстонии, и возложила на россиян ответственность за действия руководства страны.

За визовые ограничения выступили Литва, Чехия, Латвия, Финляндия и еще несколько европейских государств.