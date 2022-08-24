США предоставят Украине вооружения и оборудование почти на $3 миллиарда

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден 24 августа поздравил Украину с Днём независимости и объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи – самого крупного с начала российского вооружённого вторжения в страну.

Соединённые Штаты, как сказано в заявлении президента, предоставят Украине вооружения и оборудование на общую сумму почти в 3 миллиарда долларов. Это, по его словам, позволит Украине получить системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и радары для самообороны.

По подсчётам «Голоса Америки», с начала работы администрации Байдена США оказали Украине военную помощь в размере 10,6 миллиарда долларов, подавляющее большинство из этих средств было выделено за последние полгода, во время российского вторжения.

Новый пакет помощи, как ожидается, будет включать вооружение, которое может оказаться на поле боя лишь через один-два года, сообщили ранее агентству AP чиновники США. По их словам, Вашингтон все больше ориентируются на долгосрочную кампанию в Украине. В частности, могут быть поставлены три типа беспилотников, а также оборудование, направленное на то, чтобы «помочь Украине сформировать систему обороны на среднесрочную и долгосрочную перспективу».