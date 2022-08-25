Подозреваемая в убийстве Дугиной предоставила хозяину гаража казахстанский паспорт, - СМИ

CentralAsia (CA) - Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк незадолго до предполагаемого совершения преступления арендовала гараж, представившись при этом Юлей и показав собственнику казахстанский паспорт, сообщает РЕН ТВ. В заголовке новости паспорт назван поддельным.

По данным канала, на объявление о сдаче гаража Вовк откликнулась сразу после его размещения и оплатила месячную аренду, хотя призналась, что он ей нужен всего на неделю. «Известия» публикуют скриншоты переписки владельца с «Юлей»: 19 августа хозяин спрашивает у нее, планирует ли она продлевать аренду, а она обещает дать ответ на следующий день (Дугина была убита 20 августа). При этом к тому моменту она уже оставила ключи и пропуск на охране гаражно-строительного кооператива.

По словам собственника, в гараже все осталось нетронутым. Помещение находится в 4 км от квартиры на проспекте Вернадского, где жила Дугина и где снимала квартиру сама Вовк с дочерью, отмечает РЕН ТВ.

Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина и сторонница, как и ее отец, евразийства. Она поддерживала российскую военную операцию на Украине, ездила в Донбасс.

Вечером 20 августа Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция», где была вместе с отцом. По пути в машине Дугиной сработало взрывное устройство. По данным Telegram-канала 112, Александр Дугин планировал ехать вместе с ней, но передумал и сел в другую машину.

Следственный комитет назвал убийство заказным, а 22 августа ФСБ заявила о раскрытии преступления. По версии ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, а исполнила гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, они жили в том же доме, что и Дугина. После подрыва автомобиля они выехали через Псковскую область в Эстонию, сообщили в ФСБ.