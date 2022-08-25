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Старшина ВС Монголии установил новый мировой рекорд по оборотах солнышка на турнике. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  1111 раз, которое было достигнуто Батцэнгэл Соёл-Эрдэнэ (Монголия) в Улан-Баторе, Монголия, 30 июня 2022 года. Претенденту потребовалось 33 минуты 30 секунд, чтобы выполнить всю попытку.

Таким образом старшина С.Батцэнгэл в/ч №327 аймака Дорнод вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса в июне 2022 года, когда в течение 33 минуты 30 секунд совершил 1111 оборотов на турнике двумя руками

Ранее армянский спортсмен установил мировой рекорд по мировой рекорд на турнике солнышко 1001 раз.

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