Rio Tinto поднимает заявку на покупку крупного медного рудника в Монголии

CentralAsia (MNG) - Акции Turquoise Hill выросли на 24% в Торонто — самый большой внутридневной рост с марта.

Rio Tinto в среду увеличила свое предложение о выкупе Turquoise Hill Resources до 3,1 млрд долларов, стремясь получить больший контроль над гигантским медным рудником в Монголии.

Крупнейшие горнодобывающие компании мира становятся все более агрессивными в погоне за так называемыми товарами будущего, такими природными ресурсами, как медь и никель, которые имеют ключевое значение для перехода к «зеленой» энергетике. Тем не менее, несмотря на высокие прогнозы спроса, долгосрочное предложение может по-прежнему ограничиваться отсутствием новых рудников.

Для Rio Tinto, второй по величине горнодобывающей компании, усиление контроля над медным рудником Оюу-Толгой в Монголии является очевидным способом достижения этой цели.

В среду Rio заявила, что предлагает миноритарным акционерам Turquoise Hill 40 канадских долларов (30,75 долларов США) за акцию, что на 18% выше, чем ее предыдущее предложение в размере 34 канадских долларов, которое было отклонено ранее в августе.

Акции Turquoise Hill из Монреаля выросли на 24% до 37,29 канадских долларов на торгах в Торонто — это самый большой внутридневной рост с марта.

Rio сделала свое первое предложение по Turquoise Hill сразу после того, как в начале этого года медь достигла рекордного уровня. Тем не менее, несмотря на резкое падение цен на металл с тех пор, специальный комитет независимых директоров, созданный Turquoise Hill, отклонил предложение Rio.

«Rio Tinto считает, что это предложение не только обеспечивает полную и справедливую стоимость для акционеров Turquoise Hill, но и отвечает интересам всех заинтересованных сторон, поскольку мы работаем над продвижением проекта Оюу-Толгой», — заявил в среду генеральный директор Rio Якоб Стаушольм.

Rio принадлежит 51% Turquoise Hill, которому принадлежат две трети акций Оюу-Толгой. Если заявка будет отклонена, Turquoise Hill придется привлечь капитал для финансирования своей доли в развитии подземных операций Оюу-Толгой.

Ожидается, что Оюу-Толгой станет четвертым по величине медным рудником в мире после завершения подземной части, а Turquoise Hill и ее партнеры планируют конечную производительность более 500 000 тонн меди в год. Поставщики промышленного металла столкнулись с нехваткой новых месторождений и растущим спросом на металл для электропроводки, который является ключом к электрификации экономики при отказе от ископаемого топлива.

Горнодобывающий сектор в значительной степени отказался от крупных сделок после товарного краха в середине прошлого десятилетия. Тем не менее, сейчас это меняется, поскольку крупнейшие горнодобывающие компании стремятся увеличить свою долю в таких товарах, как медь. Ранее в этом месяце крупнейшая горнодобывающая компания BHP отклонила предложение компании Oz Minerals, занимающейся добычей меди, на сумму 5,8 млрд долларов.

Ранее в этом году Rio заключила сделку с правительством Монголии, чтобы начать работу над давно откладываемым подземным расширением Оюу-Толгой стоимостью 6,9 млрд долларов после того, как согласилась списать 2,4 млрд долларов, причитающихся государству.

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