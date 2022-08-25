Проект STREAM ЕС поддерживает развитие географических указаний (ГУ) в Монголии

CentralAsia (MNG) - Совместно финансируемый Европейским союзом (ЕС) проект устойчивого управления экосистемами и сельским хозяйством в Монголии (STREAM) работает с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) над поддержкой разработки новых географических указаний (ГУ) и улучшением существующих Система ГУ в Монголии. Сильная система ГУ в Монголии может предоставить новые экономические возможности на национальном и местном уровнях для цепочек добавленной стоимости продуктов, связанных с местом происхождения, в стране.

Географическое указание — это право интеллектуальной собственности, защищающее название тех продуктов, которые приобрели уникальные характеристики благодаря сочетанию местных природных или антропогенных факторов благодаря использованию местными знаниями/ноу-хау производителей. За последнее десятилетие во всем мире возрос интерес к усиленной охране ГУ. В Азии страны все чаще внедряют национальные системы регистрации ГУ, в результате чего в регионе уже зарегистрировано более 1000 продуктов ГУ.

Некоторыми примерами известных ГУ со всего мира являются шампанское или коньяк (Франция), сыр Фета (Греция), чай Дарджилинг, кашмирская пашмина (Индия) или говядина Кобе (Япония). ‘Uvs Chatsargana’ (ягоды облепихи) из аймака Увс также получили ранее в этом году (январь 2022 г.) официальную регистрацию в Европейском Союзе, что сделало его первым географическим указанием, охраняемым в ЕС из Монголии.

Проект планирует работать с национальными и местными властями над разработкой рекомендуемых стратегических действий для развития ГУ в Монголии. Это будет включать определение и поддержку пилотных проектов ГУ с наращиванием потенциала для их подготовки к регистрации. Этот вклад также повысит узнаваемость и устойчивую валоризацию на национальном и международном уровнях с соответствующими преимуществами для производителей, регионов производства и самой страны.

Проект STREAM направлен на повышение потенциала монгольских сообществ для внедрения инновационного и устойчивого долгосрочного управления ландшафтом для решения проблем продовольственной системы и климатических стрессов. Проект совместно финансируется Европейским Союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития (BMZ) и совместно реализуется GIZ и ФАО в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и туризма и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения