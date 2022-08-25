Состоялась консультационная встреча между МИД Монголии и Госдепартаментом США

CentralAsia (MNG) - XV консультационная встреча и первый стратегический диалог между МИД Монголии и Госдепартаментом США состоялись 24 августа 2022 года в Улан-Баторе.

Консультативное совещание проходило под председательством госсекретаря МИД Монголии Анхбаяр Нямдорж и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепартамента Дэниела Дж. Критенбринка с американской стороны и приняли участие более 40 представители более 10 организаций с обеих сторон.

Эта встреча уникальна тем, что проходит в рамках празднования 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, и в рамках встречи были организованы 4 тематические сессии, в том числе первый стратегический диалог, политическое, торгово-экономическое, сотрудничество в целях развития и сотрудничество между гражданами, гуманитарные отношения, помощь, оказываемая США Монголии.

На встрече стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, таких как дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Монголией и США, углубление экономического сотрудничества, сотрудничество в постпандемическом восстановлении экономики, осуществление взаимных визитов на высоком уровне.

В ходе встречи монгольская сторона представила последнюю политическую, экономическую и социальную ситуацию, меры, направленные на восстановление экономики, долгосрочную политику развития «Видение 2050» и среднесрочную целевую программу «Новая политика восстановления». В частности, сообщила о предпринимаемых правительством мерах по привлечению иностранных инвесторов, в том числе американских, и восстановлению доверия.

Со своей стороны Монголия подтвердила, что Соединенные Штаты являются важным третьим соседом Монголии, и выразила желание расширять и развивать сотрудничество во всех областях.

Соединенные Штаты выразили желание, чтобы Монголия была стабильной, экономически успешной и имела сильную демократическую систему, и стороны договорились о сотрудничестве в нескольких областях. Например, стороны заключат Соглашение о воздушном транспорте, которое позволит осуществлять прямые рейсы между Монголией и Соединенными Штатами, и обеспечат выполнение Соглашения о водном договоре, реализуемого совместно с правительством Монголии и корпорацией «Вызовы тысячелетия» США.

Помощник госсекретаря Дэниела Дж. Критенбринк подчеркнул, что Соединенные Штаты придают большое значение отношениям стратегического партнерства, которые развиваются с Монголией, и подчеркнул, что американо-монгольские отношения успешно развиваются во всех областях сотрудничества за последние тридцать лет, и что имеется большой потенциал для дальнейшего развития.

По итогам встречи было принято совместное заявление и согласовано проведение трехсторонней встречи Монголия-США-Япония, регулярной монголо-американской консультационной встречи по экономической политике и очередного заседания монголо-американского межправительственного торгово-экономического инвестиционного комитета в ближайшее время.

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