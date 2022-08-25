Дэниел Дж. Критенбринк посетил в Дворце Чин Ван Хандорж

CentralAsia (MNG) - Во время своего визита в Монголию помощник секретаря Азиатско-Тихоокеанского центра СМИ США Дэниел Дж. Критенбринк был тепло встречен Министерством иностранных дел Монголии на обеде во дворце Ханддорж и познакомился с монгольской культурой через местные деликатесы и культурные представления.

Мижиддоржийн Ханддорж — Эрдэнэ-дайчин-ван, один из руководителей национальной революции, политический деятель периода богдо-ханской Монголии.

Ханддорж родился в 1869 году во Внешней Монголии в семье хошунного дзасаг-нойона Ц. Мижиддорж. Воспитываясь в просвещённой аристократической семье, рано выучил старомонгольский, маньчжурский и китайский языки; позже немного овладел русским. С детства изучал государственные науки; в 1892 году унаследовал титул хошунного князя.

Ханддорж участвовал в тайном совещании монгольской знати на Надоме 1911 года, на котором было принято решение отправить во главе с Т.-О. Намнансурэн делегацию с просьбой о поддержке в Санкт-Петербург, и вошёл в её состав. В ходе решающих событий национальной революции конца ноября 1911 года хошунное войско Ханддоржа в ночь на 1 декабря разоружило китайский гарнизон Урги.

Во вновь созданном правительстве Богдо-хана Ханддорж занял должность министра иностранных дел (Гадаад хэргийн яамны сайд). По возвращении из Санкт-Петербурга зимой 1912 года, где он был награждён Орденом Анны I степени, а также Орденами Станислава I и II степени, он предложил Богдо-хану создать собственную наградную систему по образцу российской. По его инициативе в Урге в 1912 году открылась первая школа переводчиков. В сентябре 1913 года министерство пригласило в страну русских ветеринаров.

Дворец Ханддорж-чинвана (Чин ван Ханддоржийн өргөө) — памятник архитектуры Монголии начала XX века. Принадлежал выдающемуся деятелю национальной революции, государственному деятелю, дипломату М. Ханддоржу. Располагается на улице Сеула в районе Улан-Батора Сухэ-Батор (Монголия). Дом был построен в Урге в 1913 году на личные средства князя Ханддоржа, назначенного в 1911 году министром иностранных дел и вынужденного в связи с этим постоянно проживать в столице. После его гибели в 1915 году здание отошло его сыну Х. Жамбалцэрэну. После Народной революции и вплоть до 1922 года в доме проживал вице-министр иностранных дел Б. Цэрэндорж.

Здание является важным памятником монгольской жилой архитектуры и характерно рядом декоративных отличий от традиционной монгольской храмовой архитектуры.

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