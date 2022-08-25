Монголия обеспечит 100% потребности в пшенице и картофеле и 70% в овощах внутри страны

CentralAsia (MNG) - На первом заседании Госкомиссии по растениеводству были даны сведения о предварительном балансе урожая, общем прогнозе погоды в период уборки урожая, результатах исследований по распространению вредных организмов на полях и рекомендации по борьбе с ними. И министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности представил задачи Госкомиссии по уборке урожая.

«Согласно предварительному балансу урожая этого года, предполагается собрать 470 тысяч тонн зерна, из них пшеницы 441 тысяча тонн, картофеля 234 тысячи тонн, овощей 126 тысяч тонн, масличных культур 56 тысяч тонн, кормовых растений 104 тысячи тонн. Согласно предварительному балансу, можно будет обеспечить 100% потребностей в пшенице и картофеле и 70% потребностей в овощах за счет отечественных культур. В этом году в результате проводимой правительством политики поддержки овощеводов посевная площадь овощей увеличилась на 1500 га, — проинформировал министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан.

По прогнозу погоды осадки, мокрый снег и холод ожидаются в сельскохозяйственных районах в конце августа и середине сентября. Поэтому мы работаем над обеспечением участия и координации работы соответствующих государственных организаций в целях защиты урожая от вымерзания, обеспечения технической готовности, разработки технологии безотходной уборки и доставки ее фермерам, поддержки реализации картофеля и овощей, эффективно и быстро организовать уборочные работы в технологический период, — сказал он.

Монголия является самой малонаселенной страной в мире с населением около 3,4 миллиона человек, и большая часть населения зарабатывает на жизнь животноводством.

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