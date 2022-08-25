В июле на Монголию приходилось 45% китайского импорта коксующегося угля

CentralAsia (MNG) - Импорт коксующегося угля в Китай вырос пятый месяц подряд. В июле Китай импортировал 6,12 млн тонн коксующегося угля, что на 62,23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 22,78% больше, чем в предыдущем месяце.

В прошлом месяце 45,2% китайского импорта коксующегося угля пришлось на Монголию, 32,8% на Россию, а остальное на Канаду, США и Индонезию.

В отчетном месяце стоимость импорта коксующегося угля достигла 1,56 миллиарда долларов США, увеличившись на 134,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена импорта угля составила 255,9 долларов США за тонну, что на 79 долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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