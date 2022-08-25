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Премьер Монголии принял помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Дж. Критенбринка.

В начале встречи премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выразил приверженность дальнейшему расширению и укреплению стратегического партнерства, основанного на общих демократических ценностях, в рамках 35-летия установления дипломатических отношений между Монголией и США. Затем он подчеркнул, что правительство Монголии придает первостепенное значение расширению торгово-экономического сотрудничества с США в рамках «Видения-2050» и «Новой политики возрождения», увеличению инвестиций и поддержке связей между людьми.

Помощник госсекретаря Дэниел Дж. Критенбринк поблагодарил премьер-министра за то, что он нашел время для встречи с ним, и подчеркнул, что администрация США придает большое значение развитию стратегического партнерства между двумя странами. Затем он выразил готовность активизировать сотрудничество в направлении обеспечения возобновляемых источников энергии, защиты окружающей среды, эффективного управления и устойчивого экономического развития.

В конце встречи премьер-министр Оюун-Эрдэнэ пообещал приложить конкретные усилия во всех аспектах для укрепления стратегического партнерства с США, расширения сотрудничества и тесного сотрудничества для достижения существенных результатов.

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