РБК: Россия предложит расширить расчеты в тенге, драмах и сомах в рамках ЕАЭС

CentralAsia (CA) - Россия внесла в повестку дня заседаний Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), который пройдет в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане 25 и 26 августа, вопрос о расширении использования национальных валют Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в торговле. Россия предложит несколько направлений для работы в этой области. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, Россия собирается предложить:

Обеспечить работу национальных платежных систем стран ЕАЭС в странах-участниках союза. Сейчас свои платежные системы есть в четырех странах: «Мир» в России, «Армениан Кард» в Армении, «Белкарт» в Белоруссии и «Элкарт» в Кыргызстан.

Увеличить долю корреспондентских счетов в банках стран ЕАЭС в национальных валютах.

Подключить до конца 2022 года центральные банки стран ЕАЭС к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также подключить СПФС к большей части банков, которые обслуживают взаимный товарооборот.

Российская делегация собирается предложить запустить торги валютными парами в нацвалютах ЕАЭС на биржах стран союза. Кроме этого, Россия собирается обсудить возможный запуск торговли товарно-сырьевыми активами в нацвалютах.

По данным РБК, в заседании ЕМПС примет участие глава Минэкономики Максим Решетников. Источник издания не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться на переговорах с представителями стран ЕАЭС.

По данным Евразийской экономической комиссии, по итогам 2021 года на долю рубля пришлось 71,5% операций внутри ЕАЭС. Еще 26,2% операций было совершенно в долларах и евро, в тенге – 1,4%, 0,2% — в белорусских рублях.