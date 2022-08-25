В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - 725 случаев за сутки

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Вчера было 668.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 137;
в Карагандинской области – 93;
в Акмолинской области – 83;
в ЗКО – 78;
в Костанайской области – 61;
в Павлодарской области – 41;
в городе Алматы – 35;
в СКО – 34;
в Атырауской области – 28;
в Актюбинской области – 27;
в ВКО – 24;
в Мангистауской области – 24;
в Абайской области – 12;
в городе Шымкент – 10;
в Улытауской области – 10;
в Кызылординской области – 9;
в Жамбылской области – 8;
в Туркестанской области – 4;
в Алматинской области – 4;
в Жетысуской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 385 748 случаев.
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Коронавирус в Казахстане
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