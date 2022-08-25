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В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - 725 случаев за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Вчера было 668.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 137;

в Карагандинской области – 93;

в Акмолинской области – 83;

в ЗКО – 78;

в Костанайской области – 61;

в Павлодарской области – 41;

в городе Алматы – 35;

в СКО – 34;

в Атырауской области – 28;

в Актюбинской области – 27;

в ВКО – 24;

в Мангистауской области – 24;

в Абайской области – 12;

в городе Шымкент – 10;

в Улытауской области – 10;

в Кызылординской области – 9;

в Жамбылской области – 8;

в Туркестанской области – 4;

в Алматинской области – 4;

в Жетысуской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 385 748 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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