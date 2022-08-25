Япония потратит $1,8 млн на госпохороны Синдзо Абэ, - Kyodo

Экс-премьера Японии Синдзо Абэ

CentralAsia (CA) - Правительство Японии собирается потратить на государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ около 250 млн иен ($1,8 млн). Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

По данным агентства, итоговая сумма расходов на госпохороны будет утверждена 26 августа на заседании кабинета министров. Деньги направят на аренду помещения и средства защиты от коронавируса.

По ожиданиям правительства Японии, госпохороны Синдзо Абэ посетит 6,4 тыс. человек. Церемонию должны посетить президент Франции Эмманюэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, экс-президент США Барак Обама и другие высокопоставленные чиновники. По информации Kyodo, церемонию также посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Государственные похороны Синдзо Абэ назначены на 27 сентября. Ранее газета Nikkei сообщила, что Япония не разрешит въезд президенту России Владимиру Путину, если он захочет принять участие в церемонии. Из-за санкций ему запрещен въезд в страну.

Синдзо Абэ был застрелен 8 июля во время предвыборного митинга. 12 июля в Токио состоялась частная церемония похорон Абэ для членов семьи и соратников. Тело экс-премьера кремировали.