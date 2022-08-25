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Узбекский арбитр Равшан Ирматов включен в структуру Российского футбольного союза
Равшан Ирматов
Равшан Ирматов

CentralAsia (UZ) -  Узбекский арбитр Равшан Ирматов вошел в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Ирматову 45 лет, он получил категорию арбитра ФИФА в 2003 году. Судья много раз работал на крупнейших международных соревнованиях, в том числе — трех чемпионатах мира и Олимпийских играх. Ирматов 11 раз судил матчи финальной стадии чемпионата мира и по этому показателю является рекордсменом.

В 2013 году Международная федерация футбола (ФИФА) внесла Ирматова в десятку лучших арбитров планеты. В 2015 году он получил награду Globe Soccer Awards лучшему футбольному судье года. В 2019 году объявил о завершении карьеры.

Ирматов стал девятым членом действующего состава ЭСК.

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