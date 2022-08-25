На востоке Узбекистана обнаружили древний зороастрийский храм

CentralAsia (UZ) - В Нарынском районе Наманганской области найден древний зороастрийский храм, передают местные СМИ. Раскопки проводила научная группа под руководством академика Ахмадали Аскарова.

«Перед проведением раскопок мы предполагали, что обнаружим могилу древнего правителя и погребенные при нем богатства по традициям того времени. Результаты превзошли все ожидания – научная ценность и важность полученных нами источников огромны», – цитируют издания академика.

Археологи обнаружили храм, относящийся к древнему каменному веку, связанный с широким распространением зороастризма и ислама в регионе.

Раскопки проводятся в рамках прикладного проекта, финансируемого республиканским Министерством инновационного развития на тему «Исследование археологических памятников Учтепа-Булокмозорского комплекса и превращение их в музей под открытым небом».