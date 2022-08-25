экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На востоке Узбекистана обнаружили древний зороастрийский храм

CentralAsia (UZ) -  В Нарынском районе Наманганской области найден древний зороастрийский храм, передают местные СМИ. Раскопки проводила научная группа под руководством академика Ахмадали Аскарова.

«Перед проведением раскопок мы предполагали, что обнаружим могилу древнего правителя и погребенные при нем богатства по традициям того времени. Результаты превзошли все ожидания – научная ценность и важность полученных нами источников огромны», – цитируют издания академика.

Археологи обнаружили храм, относящийся к древнему каменному веку, связанный с широким распространением зороастризма и ислама в регионе.

Раскопки проводятся в рамках прикладного проекта, финансируемого республиканским Министерством инновационного развития на тему «Исследование археологических памятников Учтепа-Булокмозорского комплекса и превращение их в музей под открытым небом».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и могилу Ислама Каримова в Самарканде (фото)
  • Важно укреплять дружественную молодежи демократию в Монголии
  • Жена главы Башкортостана показала, как в Узбекистане растят детей без подгузников


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com