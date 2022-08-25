Байден объявил о выделении крупнейшего транша военной помощи Украине на $3 млрд

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем независимости, который отмечается 24 августа. Он анонсировал новый транш на $2,98 млрд, который будет выделен Киеву в виде оружия и снаряжения. По словам Байдена, благодаря этому траншу Украина купит системы противовоздушной обороны, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.

В поздравлении американского президента говорится, что «Соединенные Штаты привержены поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета». «В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи… Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе»,— перечислил Джо Байден.

США выделяют уже третий пакет военный помощи Украине за месяц — в прошлый раз Вашингтон направил на эти цели $775 млн. В начале августа Джо Байден также подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на $550 млн. В Белом доме говорили, что с начала работы администрации Байдена размер военной помощи Украине от США превысил $10 млрд.