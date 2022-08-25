Число погибших при наводнениях в Пакистане возросло до 900 человек. Видео

CentralAsia (CA) - В результате наводнений, вызванных муссонными дождями, в Пакистане летом текущего года погибли, по меньшей мере, 903 человека, среди них - 326 детей, сообщила телеканалу CNN пакистанский министр по вопросам изменения климата Шерри Рехман.

По ее словам, «тысячи людей остались без крова, без еды, линии связи были нарушены».

«Это серьезная гуманитарная катастрофа», подчеркнула министр.

По данным местных властей, повреждено почти 3 тыс. км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущерб, погибло более 500 тыс. голов домашнего скота.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с середины июня в Пакистане от наводнений пострадали 2,3 млн человек, были разрушены более 95 тысяч домов.

Власти Пакистана обратились за международной гуманитарной помощью, отмечает телеканал.