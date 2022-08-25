Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды стал фигурантом новых уголовных дел

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Кайрат Сатыбалды стал фигурантом новых уголовных дел, сообщает Telegram-канал Антикоррупционной службы РК.

«В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов», — говорится в сообщении.

13 марта бизнесмен был задержан Антикоррупционной службой Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств «Казахтелекома» в особо крупном размере. На следующий день в столичном офисе компании прошли обыски. 15 марта суд санкционировал арест Сатыбалды на 2 месяца. Спустя месяц фирмы, подконтрольные Сатыбалды, вернули в государственную собственность пакет в 28,8% акций «Казахтелекома».

Как сообщили в «антикоре», расследование по данному делу к настоящему моменту завершено. Между тем, ранее утверждалось, что племяннику Назарбаева, помимо хищения, вменяют еще и рейдерство. Об этом было объявлено после задержания бывшей супруги Сатыбалды — Гульмиры.

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