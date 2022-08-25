Граждане Таджикистана подрались в Подмосковье, двое госпитализированы

CentralAsia (TJ) - Словесный конфликт у кафе в поселке Измайлово в Подмосковье между группой мужчин перерос в драку, пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно установлено, что словесный конфликт между группой граждан начался в кафе в поселке Измайлово, после чего они вышли на улицу, где произошла драка. В результате инцидента двое мужчин 1993 и 1989 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

В правоохранительных органах уточнили, что драка произошла между гражданами Таджикистана, в потасовке принимали участие более 10 человек.

В ГУ МВД добавили, что в отдел полиции для дальнейшего разбирательства был доставлен ранее судимый 19-летний парень. В отношении него составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства").

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание остальных участников.

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