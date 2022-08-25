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Болат Назарбаев получил 59 земельных участков и объектов на 244 га, - мажилисмен
Болат Назарбаев
Болат Назарбаев

CentralAsia (KZ) -  Брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев имеет 59 земельных участков общей площадью 244 га. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя фракции партии Amanat в мажилисе, член комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Ерлан Саиров.

По его словам, рыночная стоимость этих участков составляет сотни миллионов долларов.

«Болат Назарбаев приобрел 59 земельных участков и объектов площадью 244 га в городах Каскелен и Талгар, в Туркестанской области и в Нур-Султане для строительства коттеджного городка, административного здания и рынка», – заявил Саиров.

Депутат отметил, что, по данным Минцифры, в Казахстане более 2 млн граждан не могут купить 10 соток земли.

«Что это за социальная справедливость? Где принципы равноправия в Конституции? Такая социальная диспропорция вызывает гнев людей», – сказал он.

Саиров пообещал поручить политсовету партии Amanat совместно с комиссией «Жер-Аманат» разобраться в ситуации.

В июле сообщалось, что Болат Назарбаев болен раком и находится в критическом состоянии. Отмечалось, что его состояние было крайне тяжелым из-за диабета.

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