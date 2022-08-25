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Германия ужесточит ковидные правила

CentralAsia (CA) -  Власти Германии вновь ужесточают «ковидные» правила. Об этом передает Еuronews.

С 1 октября по всей стране пассажиры самолетов и поездов дальнего следования будут обязаны носить маски повышенной степени защиты. А в медицинских учреждениях будут обязательны не только маски, но и справка о вакцинации.

В федеральном минздраве отметили, что земельные правительства могут по своему усмотрению, в зависимости от ситуации на местах, вводить дополнительные требования — например, маски в муниципальном транспорте и в ресторанах, возвращение социального дистанцирования на массовых мероприятиях.

Немецкий минздрав сообщил, что лето страна пережила, с эпидемической точки зрения, сравнительно успешно. Однако несколько недель назад был отмечен новый рост смертности от ковида, в основном среди пожилых людей.

В Берлине подчеркивают, что не идет речи о новых карантинах или, например, об отмене занятий в школах.

В то же время требование о масках в самолетах привело к резкой критике правительственной коалиции: в соцсетях распространяются фотографии с борта правительственного рейса в Канаду, и оказалось, что сами чиновники летали без масок.

Власти заявили, что это был рейс военно-воздушных сил, а там предпочитают требовать справку, а не маски.

В Германии за сутки выявили 12 157 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 26 886 447 случаев.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Германии составляет 140 213 человек, сегодня зафиксировано 6 случаев смерти.

В активной фазе болезни находятся 806 334 человек, из них 631 в критическом состоянии. Уровень летальности: 0.52%.

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