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Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине

CentralAsia (CA) -  Британский премьер Борис Джонсон во время визита в Киев объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине и призвал западные страны продолжать оказывать помощь в борьбе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

Уходящий британский премьер посетил Киев по случаю 31-й годовщины независимости Украины. Он объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на сумму в 54 млн фунтов ($63,7 млн), который включает ракетные системы, 850 микродронов Black Hornet и 2 тысячи других беспилотников,

«То, что происходит в Украине, важно для всех нас, поэтому я здесь сегодня, чтобы передать сообщение о том, что Соединенное Королевство с вами и будет с вами в предстоящие дни и месяцы, и что вы можете победить и победите», - сказал Джонсон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также заверил о гуманитарной помощи до поддержки расследования военных преступлений и восстановления экономики Украины.

Это уже третий визит Джонсона в Киев с момента российского вторжения. Он призвал международное сообщество придерживаться курса в отношении Украины.

В целом Великобритания предоставила Украине военную и финансовую помощь на сумму более 2,3 млрд фунтов стерлингов с февраля.

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