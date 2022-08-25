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Более 50 стран ООН осудили военную «операцию» в Украине

CentralAsia (CA) -  54 из 193 входящих в ООН государств поддержали резолюцию, осуждающую действия российской армии на территории Украины. Она также призывает к немедленному выводу войск из страны. Среди подписантов заявления — США, страны ЕС, Турция, Канада, Австралия, азиатские и латиноамериканские государства.

На видео, опубликованном на сайте ООН, полный список поддержавших резолюцию государств перечисляет постпред Украины при организации. В заявлении утверждается, что страны ООН «не должны терпеть попытки нарушения территориальной целостности государств и расценивать их как правомерные действия». Члены ООН также призвали Россию к полному прекращению военных действий и переходу к мирному урегулированию конфликта.

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить «специальную операцию» в Украине и вывести войска еще в 2 марта. Тогда за резолюцию проголосовало 141 государство, против выступили пять, воздержались — 35.

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