В рейтинге стран по «чистой» зарплате Узбекистан занял 96 место из 106

CentralAsia (UZ) - Онлайн-проект база данных Numbeo опубликовал рейтинг стран, представив сведения о средней «чистой» заработной плате в них.

В рейтинге Узбекистан оказался лишь на 96-м месте из 106. Это хуже, чем в Казахстане, который попал в рейтинг как и Узбекистан, за исключением всех остальных республик Центральной Азии.

Согласно данным, в Узбекистане средняя заработная плата составляет $278,7 (3, 4 млн. сумов) - самый низкий показатель среди стран СНГ.

Казахстан оказался на 78-м месте из 105. «Чистая» заработная плата в РК составила $409,3.

Среди стран СНГ наибольшие заработные платы, согласно рейтингу, у России ($846) и Беларуси ($481).

Наибольшие заработные платы получают в Швейцарии, Сингапуре и Австралии, наименьшие — в Шри-Ланке.