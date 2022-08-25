В рейтинге стран по «чистой» зарплате Узбекистан занял 96 место из 106

- Узбекистан, общество
- 12:22, 25 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Онлайн-проект база данных Numbeo опубликовал рейтинг стран, представив сведения о средней «чистой» заработной плате в них.
В рейтинге Узбекистан оказался лишь на 96-м месте из 106. Это хуже, чем в Казахстане, который попал в рейтинг как и Узбекистан, за исключением всех остальных республик Центральной Азии.
Согласно данным, в Узбекистане средняя заработная плата составляет $278,7 (3, 4 млн. сумов) - самый низкий показатель среди стран СНГ.
Казахстан оказался на 78-м месте из 105. «Чистая» заработная плата в РК составила $409,3.
Среди стран СНГ наибольшие заработные платы, согласно рейтингу, у России ($846) и Беларуси ($481).
Наибольшие заработные платы получают в Швейцарии, Сингапуре и Австралии, наименьшие — в Шри-Ланке.
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