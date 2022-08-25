Иордания отменила карантинные ограничения на импорт ряда продуктов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - По итогам переговоров, проведенных посольством Узбекистана в Египте, иорданская сторона объявила об отмене ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции из нашей страны, сообщает ИА «Дунё».

Теперь узбекские бизнесмены обязаны соблюдать санитарные нормы и очищать от пестицидов и вредных веществ овощи и фрукты, такие как вишня, лимоны, яблоки, лук и чеснок, чтобы далее их продавать на иорданском рынке.

Например, для ввоза узбекской вишни на территорию Королевства достаточно включения в фитосанитарный сертификат дополнительного пункта подтверждения, указывающего, что партия продуктов свободна от вредоносных вредителей Pseudomonas syringae pv.syringae и Quadraspidiootus, и требуется к замораживанию при температура -0,5 - +05°С в течение 20 дней.

Посольство РУз в Египте призывает узбекских бизнесменов воспользоваться созданными возможностями и занять место на рынке арабских стран.