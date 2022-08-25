экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Иордания отменила карантинные ограничения на импорт ряда продуктов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  По итогам переговоров, проведенных посольством Узбекистана в Египте, иорданская сторона объявила об отмене ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции из нашей страны, сообщает ИА «Дунё».

Теперь узбекские бизнесмены обязаны соблюдать санитарные нормы и очищать от пестицидов и вредных веществ овощи и фрукты, такие как вишня, лимоны, яблоки, лук и чеснок, чтобы далее их продавать на иорданском рынке.

Например, для ввоза узбекской вишни на территорию Королевства достаточно включения в фитосанитарный сертификат дополнительного пункта подтверждения, указывающего, что партия продуктов свободна от вредоносных вредителей Pseudomonas syringae pv.syringae и Quadraspidiootus, и требуется к замораживанию при температура -0,5 - +05°С в течение 20 дней.

Посольство РУз в Египте призывает узбекских бизнесменов воспользоваться созданными возможностями и занять место на рынке арабских стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Российские расчеты ПВО в Таджикистане отразили ночную атаку крылатых ракет условного противника
  • Монголия обеспечит 100% потребности в пшенице и картофеле и 70% в овощах внутри страны
  • Подозреваемая в убийстве Дугиной предоставила хозяину гаража казахстанский паспорт, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com