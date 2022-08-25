экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявили 18 новых случаев COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 25 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 695. В течение прошедших суток зафиксированы 18 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (9), Ташкентской области (3), по два новых случая в Республике Каракалпакстан и Наманганской области, а также по 1 новому случаю в Кашкадарьинской и Хорезмской областях.

Минздрав Узбекистана не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистан прибыл глава Минобороны России Сергей Шойгу
  • Рижский свободный порт подписал меморандум о сотрудничестве с Узбекистаном
  • Германия ужесточит ковидные правила


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com