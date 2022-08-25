В Узбекистане выявили 18 новых случаев COVID-19

- Узбекистан, общество
- 13:06, 25 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - На 25 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 695. В течение прошедших суток зафиксированы 18 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Заболевшие зарегистрированы в столице (9), Ташкентской области (3), по два новых случая в Республике Каракалпакстан и Наманганской области, а также по 1 новому случаю в Кашкадарьинской и Хорезмской областях.
Минздрав Узбекистана не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.
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