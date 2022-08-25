экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр МИД Южной Кореи посетит Улан-Батор по приглашению своего монгольского коллеги

CentralAsia (MNG) -  По приглашению министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх 28-30 августа 2022 года Монголию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Корея Пак Джин.

Этот визит является первым визитом в Монголию министра иностранных дел Республики Корея с 2014 года или после 8 лет. Этот визит будет иметь важное значение для развития отношений и сотрудничества с Южной Кореей, «третьим соседом» нашей страны, важным торговым и инвестиционным партнером, — сообщает МИД Монголии.

В ходе визита министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх проведет официальные переговоры с Министром иностранных дел Республики Корея Пак Джин. А также президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав и премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай планируют принять и встретиться с министром иностранных дел Пак Джином.

В ходе встречи и диалога стороны будут углублять развитие отношений между Монголией и Республикой Корея до уровня «Стратегического партнерства», укреплять механизм стратегического диалога по вопросам внешней политики, безопасности и обороны, активизировать торгово-инвестиционную и экономическую сотрудничества между двумя странами, а также обменяться мнениями по активизации торгового, инвестиционного и экономического сотрудничества между двумя странами, а также международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Шойгу объяснил замедление темпов «операции» в Украине
  • Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан
  • В Британии допустили ужесточение визового режима с Россией


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com