Министр МИД Южной Кореи посетит Улан-Батор по приглашению своего монгольского коллеги

CentralAsia (MNG) - По приглашению министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх 28-30 августа 2022 года Монголию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Корея Пак Джин.

Этот визит является первым визитом в Монголию министра иностранных дел Республики Корея с 2014 года или после 8 лет. Этот визит будет иметь важное значение для развития отношений и сотрудничества с Южной Кореей, «третьим соседом» нашей страны, важным торговым и инвестиционным партнером, — сообщает МИД Монголии.

В ходе визита министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх проведет официальные переговоры с Министром иностранных дел Республики Корея Пак Джин. А также президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав и премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай планируют принять и встретиться с министром иностранных дел Пак Джином.

В ходе встречи и диалога стороны будут углублять развитие отношений между Монголией и Республикой Корея до уровня «Стратегического партнерства», укреплять механизм стратегического диалога по вопросам внешней политики, безопасности и обороны, активизировать торгово-инвестиционную и экономическую сотрудничества между двумя странами, а также обменяться мнениями по активизации торгового, инвестиционного и экономического сотрудничества между двумя странами, а также международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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