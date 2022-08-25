Лауреат Нобелевской премии ученый Терри В. Каллаган прочитал лекцию в аймаке Ховд

CentralAsia (MNG) - Группа ученых под руководством нобелевского лауреата Теренса (Терри) Винсента Каллагана работает в аймаке Ховд с 24 по 28 августа.

Лауреат Нобелевской премии мира 2007 года (Изменение климата МГЭИК) профессор Теренс Винсент Каллаган и другие ученые посещают Ховдский университет, чтобы представить и набрать членов для международной исследовательской сети Interact.SecNet.

SecNet была создана как инструмент для изучения Сибири и Арктики. В ее состав входят ведущие институты Великобритании, Норвегии, США и Канады. Партнерами SecNet являются INTERACT, Университет Арктики, Американская сеть станций наблюдения НЕОН, Канадская сеть горных станций. Поэтому аймак Ховд и университет Ховд выразили желание стать членами и еще больше расширить свои отношения и сотрудничество.

Сегодня (25.08.2022) команду ученых встретили председатель собрания представителей граждан аймака Г.Пурэвганди, директор Ховдского университета Б.Гантөмөр и представители других ведомств. По этому поводу были представлены региональные особенности и текущая ситуация, а также обменялись идеями о том, как сотрудничать в будущем.

После этого ученый-лауреат Нобелевской премии Терри В. Каллаган выступил с лекцией и поделился своим опытом в области своих исследований «Изменение климата и арктическая экосистема».

Теренс (Терри) Винсент Каллаган родился в Англии в 1945 году. Начал работать экологом арктических растений в 1967 году, и его исследования перешли от экологии растений к науке об экосистемах и изменениях окружающей среды. Он разработал ряд научных областей, руководил многими проектами и был ученым, внесшим значительный вклад в развитие МГЭИК в крупных арктических и глобальных организациях и группах по оценке окружающей среды. Терри Каллаган опубликовал более 430 научных статей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения