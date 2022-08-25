ISW: Российские войска проводят наземные атаки на северо-западе Херсонской области (карта военных действий в Украине)

// Минобороны России

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 24 на 25 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска проводят наземные атаки на северо-западе Херсонской области.

Выводы института:

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Россия не изменила своих максималистских стратегических целей в войне.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также к западу и юго-западу от Донецка.

Украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам и наземным линиям связи (ГЛОК) в Херсонской и Запорожской областях.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.