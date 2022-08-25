ISW: Российские войска проводят наземные атаки на северо-западе Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 14:00, 25 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 24 на 25 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска проводят наземные атаки на северо-западе Херсонской области.
Выводы института:
Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Россия не изменила своих максималистских стратегических целей в войне.
Российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также к западу и юго-западу от Донецка.
Украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам и наземным линиям связи (ГЛОК) в Херсонской и Запорожской областях.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.