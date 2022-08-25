экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В музеях Узбекистана выявили хищения и недостачи на более $300 тысяч

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане, в городе Термезе, Андижанской и Наманганской областях выявили хищения и недостачи в музеях почти на 3,5 млрд сумов (более $322 тысяч). Об этом сообщает пресс-служба Агентства культурного наследия Узбекистана.

Рабочая группа ознакомилась с объектами, хранящимися в Государственных музеях истории и культуры Наманганской и Андижанской областей, а также Государственном музее-заповеднике Термеза.

Проверка показала несоответствие описи и научных паспортов по размерам, способу разработки и времени создания. Речь идет о четырех предметах в Государственном музее истории и культуры Андижанской области и девяти предметах в Государственном музее истории и культуры Наманганской области.

В Государственном музее-заповеднике Термеза несоответствие обнаружили у 24 предметов. При этом 58 предметов отсутствуют в фондах музея.

Нанесенный ущерб оценили почти в 3,5 млрд сумов: Термез — 3,4 млрд сумов ($313 тыс.), Наманганская область — 23,7 млн сумов (более $2 тыс.) и Андижанская область — 31 млн сумов ($2,8 тыс.).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Канада вводит санкции против 62 российских физлиц и одной организации оборонного сектора
  • Государственный банк Германии выделит Минздраву Узбекистана льготный кредит на 45 миллионов евро и грант 5,5 миллиона евро
  • Монголо-турецкие археологи нашли тюркскую надпись Ильтерис-кагана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com