В музеях Узбекистана выявили хищения и недостачи на более $300 тысяч

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане, в городе Термезе, Андижанской и Наманганской областях выявили хищения и недостачи в музеях почти на 3,5 млрд сумов (более $322 тысяч). Об этом сообщает пресс-служба Агентства культурного наследия Узбекистана.

Рабочая группа ознакомилась с объектами, хранящимися в Государственных музеях истории и культуры Наманганской и Андижанской областей, а также Государственном музее-заповеднике Термеза.

Проверка показала несоответствие описи и научных паспортов по размерам, способу разработки и времени создания. Речь идет о четырех предметах в Государственном музее истории и культуры Андижанской области и девяти предметах в Государственном музее истории и культуры Наманганской области.

В Государственном музее-заповеднике Термеза несоответствие обнаружили у 24 предметов. При этом 58 предметов отсутствуют в фондах музея.

Нанесенный ущерб оценили почти в 3,5 млрд сумов: Термез — 3,4 млрд сумов ($313 тыс.), Наманганская область — 23,7 млн сумов (более $2 тыс.) и Андижанская область — 31 млн сумов ($2,8 тыс.).