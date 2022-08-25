В России растет заболеваемость коронавирусом — 43,9 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили более 43 917 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 августа передает оперативный штаб.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 265 521.

Днем ранее число выявленных случаев составило 40 231.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (8874), в Петербурге (4423) и Московской области (2958). Меньше всего — в Ненецком округе (9 случаев), Чеченской республике (11 случаев), Чукотском округе (22 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3936. За этот же период 30 775 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 401 387.

За сутки умерли 71 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 829 человек.