Глава японской полиции уйдет в отставку из-за убийства Синдзо Абэ

Итару Накамура

CentralAsia (CA) - Руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура объявил о своей отставке. Как ожидается, она будет принята 26 августа на заседании Кабмина. Покинуть свой пост он решил из-за несовершенства системы безопасности которая привела к убийству экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ 8 июля, пишет New York Post

«Чтобы коренным образом пересмотреть охрану и никогда этого не допустить, нам нужна новая система»,— объяснил свое решение господин Накамура в ходе пресс-конференции.

Бывший глава правительства был застрелен 8 июля во время предвыборного митинга в городе Нара. Местный начальник полиции Томоаки Онидзука также выразил намерение подать в отставку из-за случившегося. Похороны Абэ состоятся 27 сентября.