ФСБ: Предотвращены теракты на объектах Балтфлота и в аэропорту Храброво

CentralAsia (CA) - Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника запрещенного в России украинского полка «Азов», планировавшего теракты на объектах Балтфлота и в аэропорту Храброво. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий в Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 г.р., приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации «Азов», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво», - сказано в сообщении.

По данным ФСБ, по указанию находящихся в Украине координаторов «Азова» он планировал совершить диверсию и сбежать. Отмечается, что по месту проживания в оборудованном тайнике были обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации.

«Задержанный дал признательные показания <...>. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление оружия») УК России», - уточнили в спецслужбе. Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Батальон «Азов» сформировали в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.

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