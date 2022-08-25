экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки выявили 44 тыс. новых случаев COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за сутки выявили 43 919 новых случаев COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба в Telegram. Это максимум с 13 марта, когда за сутки выявили 44 989 заболевших.

Госпитализировано 3 936 человек, 71 заболевший умер. Выписано в связи с выздоровлением 30 775 человек.

Резкий скачок числа заболевших — плюс 9,2 тыс. новых случаев за сутки — произошел накануне, 24 августа. За день до этого оперштаб отчитывался о 30,9 заболевших.

Из регионов лидируют по количеству заболевших Москва (+8574), Санкт-Петербург (+4423), Московская область (+2958), Краснодарский край (+1288) и Ростовская область (+1138).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Узбекский арбитр Равшан Ирматов включен в структуру Российского футбольного союза
  • Премьер Монголии принял помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона
  • Государственный банк Германии выделит Минздраву Узбекистана льготный кредит на 45 миллионов евро и грант 5,5 миллиона евро


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com