В России за сутки выявили 44 тыс. новых случаев COVID

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CentralAsia (CA) - В России за сутки выявили 43 919 новых случаев COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба в Telegram. Это максимум с 13 марта, когда за сутки выявили 44 989 заболевших.

Госпитализировано 3 936 человек, 71 заболевший умер. Выписано в связи с выздоровлением 30 775 человек.

Резкий скачок числа заболевших — плюс 9,2 тыс. новых случаев за сутки — произошел накануне, 24 августа. За день до этого оперштаб отчитывался о 30,9 заболевших.

Из регионов лидируют по количеству заболевших Москва (+8574), Санкт-Петербург (+4423), Московская область (+2958), Краснодарский край (+1288) и Ростовская область (+1138).