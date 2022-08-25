Турист из России тратит на покупки в Казахстане $170, в Узбекистане $110 и в Кыргызстане $33

CentralAsia (UZ) - Летом этого года российские туристы в основном предпочитали отдыхать в курортных зонах страны. Дагестан, Камчатка и Алтай были отмечены как места, наиболее посещаемые туристами. Об этом сообщает ТАСС на основе исследования банка «Русский стандарт».

«Страны СНГ заняли второе место по турпотоку. В формировании высокого спроса на поездки в эти страны важную роль играет наличие более выгодной ценовой политики, учитывающей возможности разных слоев населения, удобство транспортного сообщения с курортными зонами и достопримечательностями», — говорится в исследовании.

Отмечается, что в среднем российский турист тратит на покупки в Узбекистане 6,8 тысячи рублей (1,2 миллиона сумов или 110 долларов США), в Кыргызстане – 2 тысячи рублей (363 тысячи сумов или 33,5 доллара США), в Казахстане – 10 тысяч рублей (1,8 миллиона сумов или 170 долларов США).

Также, несмотря на транспортные трудности, российские туристы по-прежнему интересуются турецкими морскими курортами и Мальдивскими островами. Израиль, Греция и Таиланд также входят в тройку стран с высоким спросом на путешествия.