Талибы не нашли тело убитого американцами лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

Айман аз-Завахири

CentralAsia (CA) - Представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что талибы пока не находили тело лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири и продолжают расследование, сообщает Reuters.

31 июля американские военные объявили о ликвидации амира «Аль-Каиды» в результате удара ракетой по его дому в Кабуле, что также подтвердил президент США Джо Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил «Талибан» в укрытии лидера «Аль-Каиды» на территории Афганистана. Как считает Блинкен, таким образом талибы нарушили международные обязательства и создали угрозу другим странам.