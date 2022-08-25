Талибы не нашли тело убитого американцами лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири
- Азия и мир, политика
- 15:58, 25 августа 2022
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Айман аз-Завахири
CentralAsia (CA) - Представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что талибы пока не находили тело лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири и продолжают расследование, сообщает Reuters.
31 июля американские военные объявили о ликвидации амира «Аль-Каиды» в результате удара ракетой по его дому в Кабуле, что также подтвердил президент США Джо Байден.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил «Талибан» в укрытии лидера «Аль-Каиды» на территории Афганистана. Как считает Блинкен, таким образом талибы нарушили международные обязательства и создали угрозу другим странам.
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