В Узбекистане открыли Совет по искусственному интеллекту

CentralAsia (UZ) - При Министерстве инновационного развития Узбекистана создан Консультативный совет для разработки предложений развития Национальной стратегии Узбекистана по искусственному интеллекту (ИИ).

Как отмечается, Совет по ИИ запущен, чтобы получить обратную связь от общества в процессе разработки предложений для развития национальной стратегии по искусственному интеллекту. Почетным председателем совета по ИИ является министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

В рамках Совета создадут рабочие группы, которые объединят исследователей ИИ с компаниями для проведения практических экспериментов с использованием искусственного интеллекта и их скорейшего внедрения в экономику страны.

Частный сектор, академические и экспертные круги, СМИ, общественные организации и видные общественные деятели смогут принять участие в работе Совета на общественных началах.