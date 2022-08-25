Глава МИД Узбекистана принял нового посла Монголии в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - И.о. главы МИД принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Монголии с резиденцией в Нур-Султане Доржа Баярхуу.
На церемонии вручения послом верительных грамот Владимир Норов пожелал ему успехов в осуществлении дипломатической миссии, сообщает пресс-служба МИД РУз.
В ходе беседы были также обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-монгольского сотрудничества.
Подчеркнута взаимная готовность сторон к активизации конструктивного политического диалога. Рассмотрены предложения по расширению договорно-правовой базы взаимодействия, развитию межпарламентской дипломатии и проведению межмидовских консультаций.
Кроме того, было отмечено наличие значительного потенциала для развития двусторонних отношений в областях торговли, инвестиций, сельского хозяйства, туризма и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Также были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия Узбекистана и Монголии в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также участие монгольской делегации в работе заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое состоится 15-16 сентября в Самарканде.