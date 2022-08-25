КНБ завершил расследование по делу Карима Масимова и его бывших заместителей

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) завершил расследование по делу экс-председателя комитета нацбезопасности Карима Масимова и его бывших заместителей, передает пресс-служба КНБ.

«КНБ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета - Масимова К. К., Садыкулова А. Т., Ергожина Д. Е., Осипова М. С. и должностных лиц - Акипова Д. М., Бекмурат Н. К.», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175 части 1 (государственная измена), 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий);

Ергожина по статьям 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 УК (превышение власти и должностных полномочий);

Осипова по статье 362 части 3 УК (превышение власти и должностных полномочий);

Акипова и Бекмурат по статье 362 части 1 УК (превышение власти и должностных полномочий).

Отмечается, что в настоящее время проводится ознакомление подозреваемых с материалами дела.

«Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены на период ознакомления до 6 октября, Ергожина - до 13 октября, Осипова - до 22 октября», - добавили в КНБ.

Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова задержали 8 января. Расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, было начато 13 января. Делу присвоен гриф «совершенно секретно».

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