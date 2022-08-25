экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Москве побит температурный рекорд 1988 года

CentralAsia (CA) -  В Москве побит температурный рекорд для 25 августа. Воздух в столице прогрелся до +30,3 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, предыдущий максимум, соответствующий +29,3 градуса, был зафиксирован в 1988 году, уточняет RT.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в центре города сегодня, 25 августа еще жарче.

«На Балчуге в полдень 32,1 градуса. Это центр города, Балчуг — самое теплое место, потому что там очень много высотных домов. Такая же температура была вчера на Балчуге в 15:00», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Синоптик добавил, что температура в городе продолжит повышаться в течение дня.

Накануне, 24 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал снижение температуры воздуха в Москве в ближайшее время, но при этом подчеркнул, что погодные показатели останутся на экстремально высоком уровне. Так, ожидается превышение нормы на 6–7 градусов.

Аномальная жара сохранится в Москве до 29 августа, передает Федеральное агентство новостей. Среднесуточная температура будет выше нормы на 7 градусов, сообщили специалисты столичного управления МЧС России.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Британии допустили ужесточение визового режима с Россией
  • КТК приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов
  • КНБ завершил расследование по делу Карима Масимова и его бывших заместителей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com