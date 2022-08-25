Южная Корея предоставит Узбекистану грант в $3,7 млн для разведения клубники

// Pixabay

CentralAsia (UZ) - Узбекистан договорился с Южной Кореей о внедрении современных технологий по выращиванию клубники круглый год в технологичных теплицах, сообщили в Минсельхозе РУз.

Министерство заключило соответствующее соглашение с Корейским агентством по образованию в сфере продовольствия и сельского хозяйства (EPIS) 23 августа. На встрече также присутствовали представители Корейской корпорации сельского сообщества.

Правительство Кореи по линии программы официальной помощи развитию выделит на проект $3,7 млн. Реализация проекта намечена на декабрь 2026 года.

В рамках проекта на территории Центра агроуслуг Ташкентской области в Юкоричирчикском районе будет построена современная теплица. Она будет работать на солнечных батареях, отмечается в сообщении.

Специалисты из Кореи построят и оборудуют рассадную теплицу и лабораторию in vitro для подготовки качественных саженцев. Также они помогут с брендом и продвижением узбекистанской клубники как на внутреннем, так и на международном рынке.