В Узбекистане открылся первый хоспис для онкобольных детей

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 25 августа при Зангиатинской специализированной многопрофильной больнице под Ташкентом открылся первый детский хоспис.

Создание учреждения инициировал благотворительный фонд «Эзгу Амал» совместно с министерством здравоохранения Узбекистана, посольством Израиля и клиникой Шиба.

Хоспис предназначен для детей, которых уже невозможно вылечить. Учреждение рассчитано на 20 коек, при этом для каждого пациента предусмотрено место в палате для одного сопровождающего. Помещение для хосписа власти предоставили бесплатно, все остальное реализовано за счет фонда и частных пожертвований.

На полную мощность хоспис начнет работать через два месяца.