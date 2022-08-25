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В Узбекистане открылся первый хоспис для онкобольных детей

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 25 августа при Зангиатинской специализированной многопрофильной больнице под Ташкентом открылся первый детский хоспис.

Создание учреждения инициировал благотворительный фонд «Эзгу Амал» совместно с министерством здравоохранения Узбекистана, посольством Израиля и клиникой Шиба.

Хоспис предназначен для детей, которых уже невозможно вылечить. Учреждение рассчитано на 20 коек, при этом для каждого пациента предусмотрено место в палате для одного сопровождающего. Помещение для хосписа власти предоставили бесплатно, все остальное реализовано за счет фонда и частных пожертвований.

На полную мощность хоспис начнет работать через два месяца.

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