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Путин увеличил штатную численность Вoоруженных сил России
Владимир Путин
Владимир Путин

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в количестве 2 млн 39 тысяч 758 единиц, из них 1 150 628 военнослущащих. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в нем.

Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны средств из бюджета.

Новый указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Предыдущий указ от 17 ноября 2017 года определял, что штатная численность ВС России составляет 1 902 758 единиц, включая 1 013 628 военнослужащих. Он вступил в силу в январе 2018 года.

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