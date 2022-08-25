Таджикистан за 7 месяцев экспортировал электричество на $64,5 млн

CentralAsia (TJ) - Таджикистан в январе-июле текущего года экспортировал электроэнергию на сумму свыше $64,5 млн, сообщает статистическое ведомство республики.

Это на 17,2% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, когда зарубежным потребителям поставили таджикское электричество на $55 млн.

Главным потребителем таджикской электроэнергии является Афганистан, также в сравнительно меньших объемах поставки осуществляются в Узбекистан.

В соответствии с заключенными договоренностями Афганистан платит за каждый киловатт-час таджикской электроэнергии 4,67 центов, а Узбекистан – 2 цента.

Низкий тариф для Узбекистана обусловлен тем, что Таджикистан, в свою очередь, получает узбекский природный газ по льготной цене, передает издание Азия Плюс.

Ранее, в начале текущего месяца руководство «Барки точик» сообщило, что случаи приостановки поставок из-за проблем в афганских электроэнергетических сетях в этом году по сравнению с предыдущими годами существенно сократились.

Между тем, афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) задолжала «Барки точик» за счет неоплаченной электроэнергии $28 млн.

Образовавшуюся задолженность глава «Барки точик» Махмадумар Асозода 1 августа на пресс-конференции в Душанбе объяснил сложностями перевода денег со счетов DABS в афганских банках.

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