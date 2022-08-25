Президент Туркменистана с вертолета осмотрел стройки Ашхабада

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов облетел Ашхабад на вертолете и осмотрел строительные и медицинские объекты, передает госинофрмагентство ТДХ.

С воздуха глава государства проверил лечебно-консультационный центр имени С.А.Ниязова, а затем южную окраину столицы, где кучно расположены более десятка различных медучреждений, включая Международные медицинские центры неврологии, хирургии, кардиологии, диагностики и другие.

Вертолет главы государства облетел строящийся 60-метровый памятник Махтумкули, район правительственных зданий, где среди прочих расположены МИД, Министерство образования, Торгово-промышленная палата, отель «Аркадаг», дворец детей сирот, построенный, но пока не открытый парк «Ташкент».

Ознакомившись с проектами, Сердар Бердымухамедов поручил провести международный тендер на строительство Международного центра педиатрии и Стоматологического центра и дал поручения, касающиеся строительства комп­лекса новых современных зданий Лечебно-консультативного центра имени С.А.Ниязова.